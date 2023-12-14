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BBC

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

02:46 م الخميس 14 ديسمبر 2023

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رام الله - (بي بي سي)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي في جنين على الفتى موسى خطيب البالغ من العمر (17 عاماً)، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده بإصابته في الصدر.

ويرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال العملية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين إلى 12 فلسطينيا.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي. وأفاد مراسل موقع معا الفلسطيني بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الشبان في الحي الشرقي من جنين ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة 6 آخرين بينهم 3 بحالة خطرة.

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BBC
رام الله جنين فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى إسرائيل

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