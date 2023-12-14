هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن وقوع حادث قرب باب المندب في البحر الأحمر

(مصراوي)

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أنها تلقت تقريرًا عن وقوع حادث بالقرب من باب المندب قبالة محافظة الحديدة اليمنية في البحر الأحمر.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد دعا المجتمع الدولي للتحرك بحزم لحماية خطوط الملاحة العالمية.

ونفذ الحوثيون في وقت سابق، عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية التي كانت ستصل إسرائيل في الـ4 من يناير المقبل، مع تبرير المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، أن استهداف السفينة ستراندا بصاروخ بحري أثناء توجهها إلى إسرائيل جاء إثر رفضها الاستجابة لتحذيرات الحوثيين، مضيفًا أن خلال الأيام الماضية استجابت عدة سفن للتحذيرات بعدم المرور تجاه إسرائيل.