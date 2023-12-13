جامعة الدول العربية تدين مصادرة إسرائيل لأراض فلسطينية في القدس

(مصراوي)

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، مصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية بالقدس الشرقية تحت ذريعة إنشاء قطار هوائي.

ودعت جامعة الدول العربية إلى التصدي لمصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ضمن خطة وصفها بالممنهجة لتهويد القدس.

وصادرت إسرائيل أراضي فلسطينية في منطقة سلوان بالقدس الشرقية بغاية إنشاء قطار هوائي، يبدأ من القدس الغربية إلى جبل الزيتون، ثم منطقة باب المغاربة القريب من المسجد الأقصى.