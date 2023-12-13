إعلان

BBC

جامعة الدول العربية تدين مصادرة إسرائيل لأراض فلسطينية في القدس

05:28 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

جامعة الدول العربية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، مصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية بالقدس الشرقية تحت ذريعة إنشاء قطار هوائي.

ودعت جامعة الدول العربية إلى التصدي لمصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ضمن خطة وصفها بالممنهجة لتهويد القدس.

وصادرت إسرائيل أراضي فلسطينية في منطقة سلوان بالقدس الشرقية بغاية إنشاء قطار هوائي، يبدأ من القدس الغربية إلى جبل الزيتون، ثم منطقة باب المغاربة القريب من المسجد الأقصى.

جامعة الدول العربية مصادرة إسرائيل لأراض فلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي ذريعة إنشاء قطار هوائي طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - "الأرصاد" تُحذر من حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار متفرقة وسحب منخفضة
قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف على الغفور
عاجل - عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال "ساعتَين" بمختلف المناطق