مستشار لنتنياهو: أفضل وسيلة لإطلاق سراح الأسرى هو "ضرب حماس بقوة"

بي بي سي

قال مارك ريجيف كبير مستشاري رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبي بي سي إن "ضرب حماس بقوة" من خلال الضغط العسكري هو أفضل وسيلة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين وعددهم 135 أسيرًا.

وأضاف ريجيف أن "حماس تطلق سراح الأسرى لحاجتها الماسة لأخذ هُنيهة من الراحة"، وقال "إن رئيس الوزراء القطري أخطأ حين صرح بأن قصف غزة يقلل من فرص التوصل إلى هدنة جديدة".

وتابع ريجيف أن إسرائيل حددت مناطق "أكثر أماناً" على الخرائط، قائلاً إن "سكان غزة يعرفون مكان هذه المناطق"، على الرغم من أن سكان غزة قالوا إنه من الصعب عليهم الوصول إلى الخرائط المقصودة بسبب ضعف تغطية شبكة الإنترنت وانقطاعها، في حين تقول وكالات الإغاثة إن "لا مكان آمن في غزة".

ودعت إسرائيل إلى إخلاء مناطق محددة في مدينة خان يونس، دون أن تشمل المدينة بأكملها، وأعرب ريجيف عن رفض إسرائيل للدعوات الدبلوماسية بوقف إطلاق النار لأن ذلك يعني "بقاء حماس في السلطة".