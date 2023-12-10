الاحتلال: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله في لبنان



(مصراوي)

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري، اليوم الأحد، إن دبابات وطائرة مقاتلة إسرائيلية هاجمت بنية تحتية لحزب الله ومقرا عسكريا له في لبنان.

وقال هجاري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت الأراضي اللبنانية في منطقة المنارة بقذائف الهاون والمدفعية.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مروحية إسرائيلية هاجمت خلية لحزب الله حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تجاه إسرائيل في منطقة يفتاح.



وفي وقت سابق اليوم، أطلق حزب الله اللبناني، 15 صاروخًا من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي.

كما استهدف حزب الله، موقع بركة ريشا بصواريخ بركان، وذلك حسبما ذكر الحزب الذي أكد حدوث إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف حزب الله، أنه استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.