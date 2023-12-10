"القسام" تعلن الإجهاز على 14 جنديًا إسرائيليًا واستهداف 10 آليات شمال غزة

غزة - ( د ب أ )



أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد الإجهاز على 14 جنديا إسرائيليا في شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام" ، في منشورات أوردتها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، إن "مجاهديها تمكنوا من الإجهاز على ثلاثة جنود من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية صهيونية في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة".

وكانت القسام قالت إن "مجاهديها أجهزوا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة" ، مشيرة إلى الإجهاز على قنــاص إسرائيلي في نفس المنطقة.

ولفتت إلى استهداف تسع آليات وجرافة عسكرية بالقذائف المضادة للدروع وقذائف الياسمــين 105 في جباليا وتل الزعتر في شمال غزة، كاشفة عن استهداف ثلاثة قوات خاصة إسرائيلية راجلة متحصنة داخل مباني بعبوة وقذيفة أفراد "رعدية" في جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة، مؤكدة إيقاع أفرادهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكن مقاتليها من استهداف ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" والـ "آر بي جي" في محاور التقدم بمخيم جباليا والفالوجا شمال القطاع.

وكانت أعلنت "سرايا القدس أفادت بـقصف "تجمعات العدو في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون".