كبير المستشارين العسكريين لبايدن يحذر إسرائيل من مخاطر إطالة أمد حرب غزة

واشنطن - (بي بي سي)

قال كبير المستشارين العسكريين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن التوصل إلى حل أسرع للقتال في غزة قد يساعد في الحد من الصراع المدني الذي قد يدفع المدنيين إلى الانضمام إلى صفوف حماس.

وأضاف الجنرال تشارلز براون "أن هدف إسرائيل المعلن من حملتها العسكرية في غزة - التدمير الكامل لحركة حماس - كان "أمرا كبيرا للغاية".

لكنه قال إن إسرائيل تركز على استهداف القيادة العليا لحركة حماس، وهو ما قد يتحقق بسرعة أكبر.

وأضاف براون في حديثه للصحفيين قبل وصوله إلى اليابان اليوم الخميس في أول تصريحات تفصيلية له بشأن الصراع المستمر منذ شهر "أعتقد أنه كلما طال أمد هذا الأمر أصبح أكثر صعوبة"