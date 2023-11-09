الاحتلال يعتقل رئيس لجنة المتابعة العليا في الناصرة

(مصراوي)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت رئيس لجنة المتابعة العليا داخل الخط الأخضر محمد بركة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن اعتقال بركة جاء بعد دعوته لتنظيم مظاهرة في الناصرة ضد الحرب في قطاع غزة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية التي نقلت عن مصدر بالشرطة الاحتلال فإن المظاهرة التي دعت لها لجنة المتابعة غير مرخصة، مشيرة إلى تفريق شرطة الاحتلال للمظاهرة بالقوة إن لم يستجب المتظاهرون.

وتزداد تشديدات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من حملات اعتقال واسعة واعتداءات على الفلسطينيين في الضفة، حيث وصلت آخر حصيلة لحملة الاعتقالات 2200 فلسطينيًا في سجون الاحتلال بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.