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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجد خالد بن الوليد جنوب قطاع غزة

04:02 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

مجازر الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

شن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارة على مسجد خالد بن الوليد في مخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وهاجم طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق سكنية متفرقة من قطاع غزة اليوم، مع شن غارات على حي الشجاعية شرقي قطاع غزة الذي نال حظًا كبيرًا من الاستهداف الإسرائيلي مما أدى لنزوح عدد كبير من سكانه.

كما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بقصف عنيف وسط استمرار غاراته على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام،أنه تم استشهاد 18 شخصًا إثر غارات الاحتلال على مخيم النصيرات بينهم 10 أطفال، في استهداف مباشر لمنزل عائلة شحاذة في المخيم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 10 آلاف و569 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ شهر.

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة قصف مسجد خالد بن الوليد

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