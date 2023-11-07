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BBC

الرئيس الإسرائيلي بعث رسالة للجامعات الأمريكية يطالبهم بالتصدي للمتعاطفين مع حماس

07:07 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

إسحاق هرتسوج

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مصراوي

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن وسائل إعلام عبرية أنباء تفيد بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بعث رسالة لرؤساء الجامعات الأمريكية؛ يطالبهم فيها بالتصدي للطلاب المتعاطفين مع حركة حماس.

وفي بداية الحرب التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، خرجت مسيرات حاشدة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ تنديدا بالمجازر التي تُرتكب في حق الفلسطينيين.

إسحاق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي رسالة للجامعات الأمريكية التصدي للمتعاطفين مع حماس طوفان الأقصى

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