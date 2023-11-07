الرئيس الإسرائيلي بعث رسالة للجامعات الأمريكية يطالبهم بالتصدي للمتعاطفين مع حماس

مصراوي

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن وسائل إعلام عبرية أنباء تفيد بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بعث رسالة لرؤساء الجامعات الأمريكية؛ يطالبهم فيها بالتصدي للطلاب المتعاطفين مع حركة حماس.

وفي بداية الحرب التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، خرجت مسيرات حاشدة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ تنديدا بالمجازر التي تُرتكب في حق الفلسطينيين.