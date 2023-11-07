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BBC

باريس تعلن إجلاء أكثر من 100 فرنسي من قطاع غزة

05:57 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

وزارة الخارجية الفرنسية

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كتبت- ندى محرم

‏أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن أكثر من 100 فرنسي تمكنوا من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

‏وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "تمكنت مجموعتان من المواطنين الفرنسيين، من مغادرة غزة يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي وقت سابق دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، لبذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى اعتماد باريس على قطر في إيصال المساعدات.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، إنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ودعم وصول المساعدات إلى غزة.

وحملت وزيرة الخارجية مجلس الأمن مسؤولية الأحداث في قطاع غزة مع عدم التصويت على قرار وقف إطلاق النار، وكانت فرنسا من الدول المصوتة لصالح قرار وقف إطلاق النار.

وزارة الخارجية الفرنسية مغادرة فرنسيين قطاع غزة معبر رفح طوفان الأقصى

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