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BBC

الصحة العالمية: 160 من عمال الرعاية الصحية قتلوا أثناء تأدية مهامهم في غزة

12:55 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

منظمة أطباء بلا حدود الدولية

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مصراوي

طالبت منظمة أطباء بلا حدود بوقف إطلاق النار والعمل على إيصال المساعدة الطبية لسكان غزة.

وقالت المنظمة، إن فرقنا واجهت ظروفا صعبة جدا خلال العمل في غزة والوضع يزداد سوءا هناك، موضحة أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول بعض المواد الطبية للقطاع.

وتابعت منظمة أطباء بلا حدود، أن هناك دعوات من الجيش الإسرائيلي لسكان غزة بالتوجه للجنوب لكن القصف لا يتوقف بالمناطق الجنوبية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 160 من عمال الرعاية الصحية قتلوا أثناء تأدية مهامهم في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عمليات جراحية تجرى لبعض الأشخاص في غزة دون تخدير بما فيها عمليات بتر الأطراف.

منظمة أطباء بلا حدود عمال الرعاية غزة طوفان الأقصى

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