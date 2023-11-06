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BBC

جيش الاحتلال: نستهدف أنفاق حماس تحت المدارس والمستشفيات في غزة

08:45 م الإثنين 06 نوفمبر 2023

قصف غزة

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال اغتالت عدد من من قادة حماس في دير البلح خلال الساعات الماضية.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي له: "نواصل استهداف المواقع العسكرية والأنفاق تحت المشافي والمدارس التي تستخدمها حماس

وتابع متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: "سنقوم بتصفية أي خطر على إسرائيل وقمنا اليوم بتصفية 4 في طولكرم، إضافة إلى أننا قمنا بالتصدي لـ30 صاروخا أطلقت من لبنان، وسنواصل ضرب المخربين في الميدان".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "القضاء على القادة الميدانيين لحماس يؤدي إلى الانفصال بين الميدان وقادة الحركة، نواصل الكشف عن فتحات الأنفاق ومعظمها بجانب المدارس والجمعيات المدنية"، مؤكدا على أنّ سلاح الجو قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط.
وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "كشفنا ما يجري في مستشفى الشفاء وكيف تستخدمه حماس للإرهاب".

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