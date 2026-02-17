المرشد الإيراني يحذر ترامب: جيشك قد يتلقى صفعة تجعله عاجزا عن الوقوف

وجه المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلًا: إن "أقوى جيش في العالم قد يتلقى صفعة تجعله عاجزًا عن النهوض".

وأكد خامنئي في تصريحات إعلامية، أن حديث ترامب وتهديداته تعكس رغبة الولايات المتحدة في فرض سيطرتها على الشعب الإيراني، مؤكدًا أن الشعب لن يبايع أشخاصًا فاسدين كالذين يحكمون الولايات المتحدة حاليًا.

وأشار المرشد إلى أن الولايات المتحدة لم تستطع القضاء على الجمهورية الإسلامية منذ 47 عامًا ولن تتمكن من ذلك في المستقبل، مضيفًا: "لن تتمكن من القضاء على الجمهورية الإسلامية وقد يتلقى أقوى جيش في العالم صفعة لن يستطيع النهوض بعدها".

كما انتقد خامنئي تحديد نتائج المفاوضات مسبقًا، واصفًا ذلك بأنه خطأ وأحمق، وقال: "إذا كان لا بد من إجراء مفاوضات، فإن تحديد نتيجتها مسبقًا يعد تصرفًا خاطئًا وحماقة واضحة".