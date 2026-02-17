شهدت الأراضي المصرية عبور الدفعة رقم 303 من المساعدات الإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وبدعم من الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، حيث تضم القافلة شحنات من المواد الغذائية والطبية والإيوائية.

ويجري إدخال المساعدات عبر الأراضي المصرية في إطار التنسيق المستمر لتسهيل وصول الدعم الإغاثي إلى المستحقين داخل القطاع، بما يسهم في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.

من جانبه يستعد ميناء العريش البحري لاستقبال سفينة "أم الإمارات" التي تحمل أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات الإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.