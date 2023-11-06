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BBC

إنزال جوي.. ملك الأردن يعلن إيصال مساعدات لغزة

02:21 ص الإثنين 06 نوفمبر 2023

ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين

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أعلن الملك عبد الله بن الحسين، ملك الأردن إيصال مساعدات عاجلة لقطاع غزة.

وقال ملك الأردن عبر حسابه الرسمي على "إكس":بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".

وتابع: هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة، سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.

غزة الأردن مساعدات

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