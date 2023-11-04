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BBC

منذ بدء الحرب على غزة.. الاحتلال يحبط محاولات اعتداء على إسرائيليين في دول عدة

04:59 م السبت 04 نوفمبر 2023

الاحتلال يحبط محاولات اعتداء على إسرائيليين في دول

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مصراوي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني، أن المسؤولين الإسرائيليين أحبطوا محاولات للاعتداء على إسرائيليين بدول عدة، منذ بدء الحرب على غزة.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، "إصابة جندي إثر إطلاق نار من مسلحين في سيارة مسرعة قرب قرية عزون قضاء قلقيلية بالضفة الغربية".

وقالت مصادر عبرية، إن "منفذي عملية إطلاق النار تجاه جنود الاحتلال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، انسحبوا".

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أنها "تمكنت من تدمير آليتين صهيونيتين متوغلتين جنوب تل الهوا بقذائف الياسين 105".

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