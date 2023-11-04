الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بفزع عقب استهداف سيارة الإسعاف في غزة

(مصراوي)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، عن فزعه بسبب هجوم شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قافلة من سيارات الإسعاف، في غز ة، قائلا في بيان له "يجب أن يتوقف الصراع".

وذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" نقلًا عن بيان جوتيريش، "أشعر بالفزع من الهجوم، الذي تم الإبلاغ عنه في غزة، على قافلة من سيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء. صور الجثث المتناثرة على أرض الشارع، خارج المستشفى، مروعة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس مسؤوليته عن قصف إحدى طائراته الحربية لسيارة إسعاف في شمال قطاع غزة، مبررًا أنه يتم استخدامها من قبل حماس بالقرب من موقعها في منطقة القتال.

وزعم الاحتلال أنه قدم أدلة تظهر أن سيارات الإسعاف هي وسيلة حماس في العمليات لنقل المقاتلين والأسلحة.

وجاءت البيانات الإسرائيلية بعد إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 13 شخصًا وإصابة 26 آخرين في الهجوم، بينما كانت سيارة الإسعاف تنقل مصابين إلى الحدود لعلاجهم في مصر.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي أمس بوابة مجمع الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة مما تسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، مبررًا الأمر بأن محيط المجمع منطقة قتال.

وتحدث الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام أن مجمع الشفاء يتم استخدامه من قبل كتائب القسام لشن هجماتها على المستوطنات، وهو أمر نفته القسام ووزارة الصحة في غزة قائلة إن منظمة الصليب الأحمر أشرفت بنفسها على إنشاء كل ركن داخل مجمع الشفاء.