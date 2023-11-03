الاحتلال يفرج عن 3200 عامل من غزة بعد اعتقالهم في هجوم الـ7 من أكتوبر

مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن إسرائيل قامت بالإفراج عن 3200 عامل من قطاع غزة تم اعتقالهم عقب هجوم 7 أكتوبر الماضي وإعادتهم عبر معبر كرم أبو سالم.

كانت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أعلنت إجمالي عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهما 1215 مواطنًا من الضفة، وشملت كل الفئات بما فيها (الأطفال، والنساء، وكبار السن)، بينما بلغت حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري، إلى أكثر من 6500 حالة.