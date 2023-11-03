إعلان

BBC

الاحتلال يفرج عن 3200 عامل من غزة بعد اعتقالهم في هجوم الـ7 من أكتوبر

03:10 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

الاحتلال يفرج عن 3200 عامل من غزة أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن إسرائيل قامت بالإفراج عن 3200 عامل من قطاع غزة تم اعتقالهم عقب هجوم 7 أكتوبر الماضي وإعادتهم عبر معبر كرم أبو سالم.

كانت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أعلنت إجمالي عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهما 1215 مواطنًا من الضفة، وشملت كل الفئات بما فيها (الأطفال، والنساء، وكبار السن)، بينما بلغت حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري، إلى أكثر من 6500 حالة.

الاحتلال يفرج عن 3200 عامل معبر كرم أبو سالم هيئة الأسرى ونادي الأسير طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تصل لـ 125 قرشا| زيادة أسعار البنزين وموعد التطبيق.. ومحطات توقف البيع مؤقتا (تغطية خاصة)