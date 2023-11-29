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BBC

العثور على جثامين 5 أطفال خدج متحللين داخل مستشفى النصر في غزة

10:57 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

وزارة الصحة الفلسطينية

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، أنها عثرت على 5 أطفال خُدّج متوفين في مستشفى بمدينة غزة خلال فترة الهدنة الموقتة مع دولة الاحتلال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، لوكالة فرانس برس، إن جنود الاحتلال الإسرائيليين أغلقوا جناح العناية المركّزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيرا من الدخول إلى الجناح مساء الثلاثاء، حيث عثروا على 5 أطفال خُدّج "متحللين جزئيا" بعد أن تركتهم قوات الاحتلال ومنع الجنود العائلات من الاقتراب من الأطفال حديثي الولادة قبل الثلاثاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تابع العالم مصير 39 طفلا في قسم الخداج خلال حصار قوات الاحتلال الإسرائيلية لمستشفى الشفاء، فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن 8 منهم توفوا؛ بسبب نقص الكهرباء لتشغيل حاضناتهم، فيما جرى إجلاء 31 منهم، غالبيتهم إلى مصر، لتلقي العلاج.

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