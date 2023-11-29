الاحتلال الإسرائيلي: سلامة قواتنا في غزة أولوية وأي محاولة اعتداء خلال الهدنة سنرد عليها

مصراوي

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن 86 أسيرا تم إطلاق سراحهم حتى الآن بينهم 66 إسرائيليا.

وأضاف المتحدث باسم حكومة الاحتلال أن 161 شخصا لا يزالون أسرى في غزة، موضحا أننا جهزنا قائمة من 50 سجينا فلسطينيا للإفراج عنهم، مشيرا إلى أن حماس تمنع وصول الصليب الأحمر إلى الأسرى.

وتابع متحدث الاحتلال، أننا أبلغنا أمس عائلات 3 جنود بمقتلهم، موضحا أن سلامة قواتنا في غزة تبقى أولوية وأي محاولة اعتداء خلال الهدنة سنرد عليها، مطالبا بالعودة الفورية والآمنة لكل الأسرى.

وأكمل متحدث الاحتلال، أن التواصل مع حماس يتم بوساطة قطرية وبمشاركة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أننا نفعل كل ما بوسعنا لإخراج كل الأسرى ولا تأكيد لدينا بشأن أي تمديد.