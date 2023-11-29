التعاون الإسلامي: نرفض الخطط الإسرائيلية للتهجير القسري والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني

مصراوي

قالت منظمة التعاون الإسلامي، إنه يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا باعتباره جريمة حرب وضمان إيصال المساعدات للقطاع.

وأعلنت المنظمة رفضها الخطط الإسرائيلية للتهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني.

من جانبه قال مدير منظمة الصحة العالمية، إن هناك 1.3 مليون شخص يعيش حاليا في مراكز إيواء في قطاع غزة.

وأضاف مدير المنظمة، أن الاكتظاظ ونقص الغذاء والمياه وسوء الصرف الصحي تؤدي إلى تفشي الأمراض في القطاع، موضحا أن نقص الرعاية الصحية قد يؤدي إلى موت عدد أكبر من الناس بسبب الأمراض مقارنة بالقصف في غزة.

وتابع مدير المنظمة، "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن لأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمدنيين"..