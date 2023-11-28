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BBC

سقوط قذيفة إسرائيلية قرب بلدة حدودية جنوبي لبنان

12:21 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

قصف جنوب لبنان

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كتبت- ندى محرم:

أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم (الثلاثاء) بسقوط قذيفة إسرائيلية قرب بلدة حدودية جنوبي لبنان، بعد ساعات من تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الوكالة إن القذيفة أطلقتها إسرائيل على أطراف بلدة عيتا الشعب بمنطقة الراهب.

ونتج عن ذلك توتر على الحدود وتبادل للقصف على نحو متقطع منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إثر هجوم شنته حركة حماس على تجمعات سكانية وبلدات محيطة بالقطاع.

جنوبي لبنان سقوط قذيفة إسرائيلية لبنان الهدنة إسرائيل حماس

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