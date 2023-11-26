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BBC

البيت الأبيض: نتنياهو شكر بايدن على جهوده في التوصل لاتفاق تبادل الأسرى وتطبيقه

10:36 م الأحد 26 نوفمبر 2023

جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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مصراوي
قال متحدث باسم البيت الأبيض، مساء اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ناقشا وقف القتال وزيادة المساعدات الإنسانية الإضافية إلى غزة.
وأوضح المتحدث أن نتنياهو شكر بايدن على جهوده في التوصل إلى الاتفاق الخاص بتبادل الأسرى وتطبيقه، مسيرا إلى أنهما اتفقا على مواصلة العمل للإفراج عن جميع الأسرى.
وأكد ان الرئيس بايدن رحب بإفراج حماس عن الأسرى خلال الأيام الثلاثة الماضية بما في ذلك طفلة أمريكية

جو بايدن بنيامين نتنياهو هدنة غزة صفقة الأسرى

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