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BBC

قطر: سيُفرج عن 33 طفلاً و6 نساء من الأسرى الفلسطينيين الليلة

11:18 م السبت 25 نوفمبر 2023

نقل الأسرى من سجن عوفر

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مصراوي
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، مساء اليوم السبت، إن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية بينهم 33 طفلا و6 نساء.
وأشار الأنصاري إلى أن من بين الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة 8 أطفال و5 نساء إضافة إلى 7 أجانب خارج إطار الاتفاق.
وكرر المتحدث باسم الخارجية القطرية تقديره لجهود مصر والولايات المتحدة شريكي الوساطة بتذليل عقبات تنفيذ الاتفاق.
سبق وأن قال الأنصاري، مساء اليوم السبت، إنه بعد التأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية.
وأكد الأنصاري أنه سيتم الإفراج الليلة عن 39 فلسطينيا و13 أسيرا إسرائيليا من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق.
وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلت عن مسؤول مطلع، مساء اليوم السبت، تصريحات تفيد بأن حماس وإسرائيل تجريان مناقشات مع قطر لحل تأخير إطلاق سراح المحتجزين في أقرب وقت.
وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم السبت، قرار المقاومة بتأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع.
فيما قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي ببيروت، مساء اليوم السبت، إن هناك خروقات عديدة على مستوى اتفاق الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي.

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