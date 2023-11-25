إعلام لبناني: استهداف سفينة إسرائيلية قبل ساعات من هدنة غزة

بيروت- (د ب أ)

أفادت مصادر باستهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب ليل الخميس، وذلك قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في قطاع غزة، التي بدأت يوم الجمعة صباحاً بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت قناة "الميادين" اللبنانية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت عن مصادر خاصة قولها إنّ "السفينة التي اسُتهِدفت في شمال المحيط الهندي تلقت ضربة أدت إلى اشتعال النيران فيها".

ووفق القناة، "شهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة".

وأشارت إلى أن "القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين)، كانت احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مؤكدةً أنها "ستستمرّ في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى يتوقّف العدوان على القطاع".

ونقلت القناة عن عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي قوله إن "القوات المسلحة اليمنية(التابعة للحوثيين) لا تزال لديها خيارات كثيرة وموجعة وستستخدم في حال استمر العدوان"، لافتاً إلى أن "التصعيد بالتصعيد".