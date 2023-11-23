مصر وقطر تبحثان خطوات تنفيذ الهدنة بين إسرائيل وحماس

الدوحة - (بي بي سي)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنّ المحادثات التي تجريها بلاده مع مصر بشأن ما وصفه بتفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، مستمرة وتسير بشكل إيجابي.

وفي حديث لوكالة الأنباء القطرية قال الأنصاري "إن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات المقبلة، مشيرا الى أن العمل مستمر مع الأطراف المعنيّة لضمان سرعة البدء بها وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بهذا الاتفاق، بحسب تعبيره.