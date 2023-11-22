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BBC

جيش الاحتلال يعلن مقتل وإصابة 3 من جنوده اليوم في غزة

06:33 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

مقتل وإصابة 3 من جنود إسرائليين أرشيفية

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده في معارك بشمال قطاع غزة.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مقتل أحد جنودنا وإصابة 2 آخرين بجروح بليغة خلال اشتباكات في شمال غزة".

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه بمقتل أحد جنوده في غزة اليوم، يرتفع عدد قتلاه إلى 72 منذ بدء العملية البرية في القطاع.

وارتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي، إلى 379 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب الجارية في 7 أكتوبر الماضي، استنادا إلى بيانات الاحتلال.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن السبت، مقتل 6 ضباط وجنود وإصابة 4 آخرين بجراح خطرة في غزة.

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