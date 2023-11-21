الصحة الفلسطينية: أكثر من 5500 طفل بين شهداء الحرب

غزة - (بي بي سي)

وسط تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي إلى هدنة مع إطلاق سراح الرهائن، ما تزال الإحصائيات تشير إلى ارتفاع أعداد الشهداء في غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي على عدة مواقع في القطاع.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في أحدث الأرقام الصادرة إن حوالي 13300 شخص استشهدوا منذ أن بدأت إسرائيل هجومها، بما في ذلك أكثر من 5500 طفل، وفي حين تقول منظمة الصحة العالمية إنها تعتقد أن الأرقام موثوقة.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد عدد القتلى المدنيين بأنه "مذهل وغير مقبول".

وعلى صعيد آخر، تقول القوات الإسرائيلية إنها تتطلع إلى تكثيف عملياتها ضد حماس في جنوب غزة، حيث طلبت في وقت سابق من المدنيين النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه.

وتؤكد إسرائيل من جانبها أن هناك 40 طفلاً ورضيعاً من بين الرهائن الذين اختطفتهم حماس، وأن الحركة "تنخرط بين المدنيين وتستخدم البنية التحتية المدنية للتخفي".