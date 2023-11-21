لبنان: الاعتداء على الصحفيين يثبت هدف الاحتلال الإسرائيلي لإسكات الإعلام

مصراوي

قال نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، إن الاعتداء على الصحفيين يثبت أنه لا حدود للإجرام الإسرائيلي الذي يهدف إلى إسكات الإعلام.

وأفادت التقارير الواردة من لبنان بمقتل صحفيين اثنين وامرأة مسنة في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، في ظل الاشتباكات المتقطعة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

ونعت قناة الميادين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع عماري.

كما قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن حصيلة القتلى شملت أيضا امرأة مسنة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن 3 قذائف اطلقت من لبنان صوب إسرائيل قبل أن يقوم باستهداف الموقع الذي انطلقت منه القذائف.