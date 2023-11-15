"رويترز": حماس وافقت على الإفراج عن أسرى مقابل هدنة وزيادة دخول المساعدات

وكالات

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وافقت على شروط تفاصيل صفقة للإفراج عن أسرى، فيما تواصل دولة الاحتلال التفاوض بشأن الصفقة المزعومة.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول مطلع على المفاوضات، قوله، قطر تسعى للتوسط بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بهدف الإفراج عن 50 أسير لدى حماس مقابل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح عددًا من الأطفال والنساء المعتقلين لدى إسرائيل، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الاقتراح الذي يجرى مناقشته يتضمن إطلاق سراح بعض النساء والأطفال من الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بدخول كمية مساعدات أكبر إلى قطاع غزة.