بعد اقتحام مستشفى الشفاء.. إذاعة جيش الاحتلال: لا مؤشرات إلى وجود أسرى بمستشفى الشفاء

وكالات

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بأنه لا يوجد ما يشير إلى وجود الأسرى لدى حركة حماس داخل مستشفى الشفاء.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "لا يوجد ما يشير إلى وجود أسرى داخل مستشفى الشفاء وعمليات المسح مستمرة".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي في غزة فجر اليوم الأربعاء، وقامت بعمليات مداهمة وتفتيش في جميع أقسام وغرف المستشفى، كأقسام الطوارئ والجراحة والكلى والقلب.

وأفادت تقارير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخضعت عددا من الأطباء والنازحين في مستشفى الشفاء للتحقيق.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تنفذ عملية "دقيقة" ضد حماس في منطقة محددة من المجمع الطبي الأكبر من نوعه في قطاع غزة المحاصر.