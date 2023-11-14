الحوثيون: أصدرنا تعليمات باستهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وأي مكان

مصراوي

قال يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين: أطلقنا صواريخ باليستية على أهداف للعدو الإسرائيلي منها أهداف حساسة بمنطقة أم الرشراش "إيلات".

وتابع الناطق العسكري باسم الحوثيين، خلال كلمة له اليوم الثلاثاء، "أصدرنا التعليمات بالتعامل المسلح مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان"

وأضاف الناطق العسكري باسم الحوثيين، "عملياتنا لن تتوقف ضد العدو "الإسرائيلي" حتى يتوقف عدوانه على إخوانِنا في غزةَ الباسلة"

وفيما سبق أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، تمكُّن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من إسقاط صاروخ في منطقة العقبة قبل وصوله إلى إسرائيل.

وأوضح هاجاري أن نظام الدفاع الجوي الإسٍرائيلي "آرو" اعترض صاروخا فوق البحر الأحمر

في حين كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن اعتراض صواريخ أرض-أرض أطلقها الحوثيون من اليمن.

وكانت وسائل إعلام عبرية أكدت في وقت سابق من اليوم، رصد طائرتين بدون طيار فوق منطقة "يفتاح" على الحدود مع لبنان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي إحداها واختفت الثانية عن الرادارات.