بعد إطلاق صواريخ.. الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بجروح خطيرة في تل أبيب

مصراوي

أعلنت نجمة داود الحمراء "الإسعاف الإسرائيلي"، إصابة شخص بجروح خطيرة في تل أبيب جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، إن " فرقنا تهرع إلى المناطق التي تم الإبلاغ عن سقوط صواريخ فيها وسط إسرائيل"

وفيما سبق أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين.

فيما كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب ووسط إسرائيل.

بينما أفادت أنباء بسماع دوي انفجارين في العاصمة تل أبيب، مساء اليوم.

وفي المقابل يكثف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلاح المدفعية من قصفه على قطاع غزة وسط تصاعد أعداد الشهداء والمصابين في الجانب الفلسطيني.