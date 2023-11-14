وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يطلق النار أثناء دفن 150 جثة في مستشفى الشفاء

كتبت- سلمى سمير:

أعلن المدير العام لوزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل على دفن ما يقارب 150 جثة بمستشفى الشفاء تحت إطلاق نار إسرائيلي.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، في تصريحات صحفية، إن محيط مستشفى الشفاء يتعرض في الوقت الحالي للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن المسيرات الإسرائيلية تطلق النار أيضًا بين أقسام مجمع الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة.

ولفت المدير العام لوزارة الصحة، إلى أن الوزارة حذرت سابقًا من تحول المستشفيات لمقابر جماعية ومشارح للجثث.

وتحاصر قناصة الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في الوقت الحالي مع استهدافهم كل من يحاول أن يدخل أو يخرج من المستشفى.