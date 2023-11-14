استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله - ( د ب أ )

أعلنت مصادر طبية استشهاد سبعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم طولكرم بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) إن" 12 شابًا أصيبوا خلال العدوان المتواصل على مخيم طولكرم برصاص قناصة الاحتلال المنتشرين على أسطح المنازل والبنايات".

ووفق الوكالة، "منعت قوات الاحتلال في البداية سيارات الإسعاف من دخول المخيم، وقامت باعتراضها وإعاقة عملها عبر إيقافها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، قبل أن تتمكن من الوصول إلى الإصابات ونقلها إلى المستشفى".