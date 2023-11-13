الرئيس الأمريكي: نأمل أن يكون هناك تدخل أقل من إسرائيل فيما يتعلق بمستشفيات غزة

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: نأمل أن يكون هناك تدخل أقل من الإسرائيليين فيما يتعلق بالمستشفيات في غزة وسنظل على اتصال معهم.

وتابع الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين: الجهود مستمرة لهدنة لإطلاق سراح الأسرى يتم التفاوض بشأنها بوساطة قطر.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يجب حماية المستشفيات في غزة ومتفائل بالوصول إلى هدنة لإطلاق سراح الأسرى.

وفيما سبق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: ثمة نفق قرب مستشفى الرنتيسي يقود إلى مدرسة وهناك قوة بحرية لحماس.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عثرنا أسفل مستشفى الرنتيسي على دراجة نارية كالتي استخدمت في 7 أكتوبر.

وزعم أن حماس ربما احتجزت الأسرى في نفق بالقرب من مستشفى الرنتيسي، "عثرنا أسفل مستشفى الرنتيسي على مطبخ استخدم للمحتجزين ومن يحتجزونهم"

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنحرر الأسرى وسوف نحرر غزة أيضا.