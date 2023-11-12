جالانت لعائلات الأسرى: ملتزمون بإعادة أحبائكم سواء بنشاط عملياتي أو من خلال صفقة

مصراوي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، خلال لقاء جمعه بعائلات الأسرى لدى حماس، إنه لا يوجد جدول زمني للحرب ومستمرون حتى تحرير المختطفين.

وأكد جالانت على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ملتزم بإعادة الاسرى سواء من خلال نشاط عملياتي أو من خلال صفقة: " ملتزمون بإعادة أحبائكم".

وخرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، مساء أمس السبت، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في غزة

وكانت مظاهرات في عدد من المستوطنات الإسرائيلية خرجت خلال الأسابيع الماضية؛ مطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس وإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقطع متظاهرون الطرقات في تل أبيب وتوجه عددًا إلى مقر وزارة الأمن القومي للتظاهر أمامها.

سبق وأن تظاهر إسرائيليون أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، للمطالبة باستعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة لدى كتائب القسام. وردّدوا هتافات مناهضة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وطالبوا بسجنه.

كما طالب المتظاهرون نتنياهو بالتنحي عن منصبه بسبب ما وصفوه بالفشل الذريع الذي مني به الجيش الإسرائيلي في عملية "طوفان الأقصى".