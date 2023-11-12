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BBC

هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بسبب قصف في الجليل الأعلى إلى 14 حالة

07:22 م الأحد 12 نوفمبر 2023

صواريخ الكتف المضادة للدبابات

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مصراوي
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين جراء قصف مضاد للدبابات في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان إلى 14 حالة، مشيرة إلى أن بعضهم حرجة.
وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت عن الإسعاف الإسرائيلي، سقوط نحو 10 مصابين بشظايا وإصابات في الرأس في الجليل الأعلى.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية: "طُلب من المستوطنين في كريات شمونة وإصبع الجليل البقاء قرب الملاجئ".
ومن جانبها أعلنت كتائب القسام، تدمير 3 دبابات إسرائيلية في محور جنوب غربي غزة بقذائف الياسين.
وفي الوقت ذاته قالت سرايا القدس، إنها قصفت موقع كرم أبو سالم برشقات صاروخية.

الجليل الأعلى الاحتلال الإسرائيلي قصف مضاد للدبابات

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