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BBC

قيادة القوات الأمريكية في أوروبا تعلن سقوط طائرة عسكرية لها شرقي المتوسط

11:10 م السبت 11 نوفمبر 2023

أرشيفية

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مصراوي
أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، مساء اليوم السبت، سقوط طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية شرقي المتوسط أمس الجمعة.
وأكدت على أنه لا توجد مؤشرات على أن سقوط الطائرة العسكرية الأمريكية ناجم عن عمل عدائي، ولم تذكر في بيانها أية معلومات حول نوع الطائرة وإذا كانت مأهولة أم مسيرة.
وكان المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيين، أعلن الأربعاء الماضي، إسقاط طائرة أمريكية في المياه الإقليمية اليمنية كانت تقوم بعمليات تجسس.

سقوط طائرة عسكرية إسقاط طائرة أمريكية

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