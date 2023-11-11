تطور خطير.. بيان رسمي يكشف سبب دمج القمتين العربية والإسلامية في الرياض

كتب- أحمد زكي:

كشف بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، الأسباب وراء دمج القمتين "العربية" و"الإسلامية"، في العاصمة الرياض اليوم السبت.

كانت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية، على شبكة التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، أعلنت عن عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية)، عوضًا عن القمتين "العربية غير العادية" و"الإسلامية الاستثنائية".

وأوضح البيان أن انعقاد القمة الموحدة جاء: "استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، بعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

وأضاف البيان، أن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، دفع قادة جميع الدول، لاستشعار أهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد".

وأشار البيان إلى أن الموقف الموحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن الأحداث التي تستوجب وحدة الصف لاحتواء تداعياتها.