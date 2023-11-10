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BBC

وول ستريت جورنال: الاستخبارات الأمريكية تثق بأن عدد الشهداء بغزة دقيق تقريبا

09:28 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة

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مصراوي
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مجتمع المخابرات الأمريكي بات لديه ثقة متزايدة في أن التقارير المتعلقة بعدد الشهداء من السلطات الصحية في غزة التي تسيطر عليها حركة حماس دقيقة تقريبًا.
ويعتبر هذا الاعتماد على البيانات الفلسطينية للمقاومة، تغيرا جزئيا من جانب الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، التي قالت سابقا إن الأرقام الواردة من غزة غير جديرة بالثقة.

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