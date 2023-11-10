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BBC

الوكالة الأمريكية للتنمية: دخول 100 شاحنة يوميا لقطاع غزة غير كاف

05:35 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

شاحنات مساعدات لأهالي غزة

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مصراوي
قالت نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إننا نعمل لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضافت نائبة مديرة الوكالة الأمريكية، نعمل على تدفق المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة، موضحة أن المساعدات التي تصل القطاع غير كافية.
وتابعت النائبة، أنه تم التمويل لشراء الكثير من المساعدات التي تدخل عبر معبر، مشيرة إلى أننا نتعاون مع كل الأطراف لتسهيل عبور المساعدات إلى غزة، قائلة أن 100 شاحنة تدخل يوميا قطاع غزة وهذا غير كاف.

شاحنات المساعدات أهالي غزة قطاع غزة الوكالة الأمريكية للتنمية

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