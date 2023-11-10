نتنياهو: الهجوم الجوي والبري يستغرق وقتًا أطول مما كنت آمل

مصراوي

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الذي استمر أكثر من شهر ضد حماس يستغرق وقتا أطول مما كنت آمل.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال، خلال تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الجمعة، "آمل تحقيق ذلك بسرعة لكننا نواجه ظروفا على الأرض وسلامة قواتنا والأسرى لدى حماس"

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرقيب يوناتان إسحق سامو 21 عامًا من ألغام تسور مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين،متأثراً بجراحه بعد إصابته في معركة وسط قطاع غزة قبل يومين.

وسبق وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي مظلي برتبة رقيب، ليرتفع عدد قتلاه إلى 38 في معركة غزة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن جندي الاحتلال يدعى الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاما، وهو مسعف قتالي في الكتيبة 52 التابعة للواء المدرع 401، من المجتمع الشمالي من الجنجار.

وتشهد قوات الاحتلال المتوغلة في شمالي قطاع غزة مقاومة عنيفة من قبل كتائب القسام وسرايا القدس وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث تتصدى للمدرعات بالقذائف المضادة للدروع والعبوات الناسفة.

كما تستهدف المشاة بواسطة أسلحة القنص والقذائف المضادة للأفراد، وسط احتدام المعارك بعد نحو أسبوعين على بدء التوغل البري.