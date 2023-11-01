بعد نقل مرضى من الشفاء.. الاحتلال يقصف مستشفى الحلو للولادة في قطاع غزة

مصراوي

قال مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة محمد أبو سليمة، إنه تم نقل بعض خدمات الولادة إلى مستشفى الحلو الدولي، بسبب اقتراب نفاد الوقود لكن الاحتلال قصف مستشفى الحلو.

وتابع مدير مستشفى الشفاء: "بعض المواطنين تبرعوا بالوقود الذي لديهم لمستشفى الشفاء، ما يمكننا من الاستمرار للعمل لبضع ساعات أخرى ".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الدكتور ثروت الحلو في قطاع غزة، ما عرض حياة النساء في أقسام الولادة والطواقم الطبية للخطر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 8850 شهداء، وأكثر من 24 ألف جريح.

وأضافت الوزارة خلال التقرير اليومي الصادر اليوم الأربعاء، أن 8720 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 130، والجرحى إلى 2100، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين، مشيرة إلى أن مستشفى الصداقة التركي توقف عن العمل جراء القصف ونفاذ الوقود، علما أنه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، كما أن مستشفى الشفاء الطبي مهدد بالتوقف كليا عن العمل خلال أقل من 24 ساعة.

وأشارت إلى أن الأطباء مازالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية، مشيرة إلى انه وخلال الـ24 ساعة الماضية استهدف القصف المرافق الصحية، ما أدى إلى تدمير عيادة رعاية صحية أولية إلى جانب أضرار لحقت بمستشفيين.