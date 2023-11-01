البيت الأبيض: لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية في غزة

مصراوي

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم توطينا دائما لمدنيي غزة خارج القطاع"، موضحًا أن "الطريقة الوحيدة لوجودنا في غزة هي فقط ضمن اتفاق دولي وإقليمي لإدارة مرحلة ما بعد الحرب"

وتابع المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، "تمكنا من تأمين ممر آمن للجرحى الفلسطينيين والأجانب من غزة بمن فيهم الأمريكيون"

وأكد البيت الأبيض، أن "السماح بإجلاء الأجانب من غزة خطوة أولى مهمة، ونتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة، الولايات المتحدة تتوقع إخراج جميع الأمريكيين من غزة والأمر سيستغرق بضعة أيام"

وشدد البيت الأبيض، أنه "لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة الآن أو في المستقبل"

وتابع المتحدث باسم البيت الأبيض، أن "وقف إطلاق النار العام والواسع النطاق حاليا في غزة ليس هو الحل الصحيح"

وأضاف أن "الولايات المتحدة ترى أن حماس لا يمكنها إدارة قطاع غزة في المستقبل، لا يمكننا العودة لما قبل 7 أكتوبر ونعتقد أن حماس لا يمكن أن تبقى حاكمة لغزة بعد انتهاء الحرب"

وشدد أنه لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة الآن أو في المستقبل.