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BBC

الأردن يستدعي سفيره من إسرائيل

04:29 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

أيمن الصفدي

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عمان - (ا ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية أيمن الصفدي قرر استدعاء سفير المملكة من إسرائيل فورًا احتجاجًا على "الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة".

وفي وقت سابق اليوم، بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب والحد من التوترات الإقليمية".

أكد العاهل الأردني، أنه من الضروري الإعلان فورا عن هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتحقيق وقف لإطلاق النار والانتقال من الحرب إلى التسوية السياسية.

هذا المحتوى من

AFP
وزارة الخارجية الأردنية الأردن إسرائيل أيمن الصفدي

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