إعلان

BBC

التطورات الميدانية في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يقر بأن المعركة البرية شرسة

11:41 ص الأربعاء 01 نوفمبر 2023

معارك برية في عمق غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (بي بي سي)

يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، لكن المواجهات مع مقاتلي حماس لا تزال عنيفة.

وتتواصل الاشتباكات على الأرض في محاور عدة. وتشهد خان يونس اشتباكات ضارية. وسمع خلال الليل في شمال القطاع دوي انفجارات وكذلك أصوات الطائراتِ المقاتلة التي تغير على غزة، كما سمع تبادل لإطلاق النار.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ 26 للحرب على غزة بمقتل 9 جنود وإصابة 4 في المعارك الدائرة مع الفصائل الفلسطينية شمالي قطاع غزة، وكان قد أعلن مقتل جنديين آخرين في اشتباكات سابقة وصفها بالشرسة.

ويرتقب أن يعود وزير خارجية الولايات المتحدة إلى المنطقة مرة ثانية منذ بدء الحرب على غزة ويتوقع أن يزور إسرائيل الجمعة.

واضطر بلينكن بسبب هتافات المتظاهرين بـ"إنقاذ أطفال غزة" و"وقف إطلاق النار الآن"، للتوقف عدة مرات عن الحديث خلال جلسة استجواب وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في الكونجرس لزيادة الدعم الأمريكي لأوكرانيا وإسرائيل، وهتفوا مخاطبين الحضور "عار عليكم جميعا".

ووقف عدة أشخاص في صمت رافعين أكفهم الملطخة بصباغ أحمر، رمزًا إلى إراقة الدماء في قطاع غزة.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

غزة الاحتلال الإسرائيلي المعركة البرية طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market