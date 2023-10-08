30 أسير إسرائيلي في قبضة حركة الجهاد.. المقاومة الفلسطينية تُصعّد

وكالات

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، مساء اليوم الأحد 8، أن لدى حركة الجهاد الإسلامي أكثر من 30 أسيرا حتى اللحظة ولن يعودوا إلى بيوتهم إلا بتحرير أسرانا.

وقال "النخالة" في كلمة له بخصوص تطورات معركة "طوفان الأقصى": "هذه الأيام هي أيام من العزة والمجد ومقاتلونا يسطرون الآن صفحة مشرقة بأبهى صور الوحدة بين كافة قوى المقاومة".

وأضاف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، "الصبر الصبر والقتال، هذه العملية كشفت ضعف العدو وأنه قابل للانكسار واسجدى حليفته أمريكيا رأس الشر"، متابعًا "الصبر الصبر والقتال، هذه العملية كشفت ضعف العدو وأنه قابل للانكسار مستنجدًا بحليفته أمريكا رأس الشر.

وتابع "النخالة"، "غزة تؤكد مدى جهادنا وقتالنا الذي لا يرى فاصلاً بين غزة والقدس وبين غزة وجنين، مبيناً أن العدو اعتقد بتدمير البيوت وارتكاب الجرائم أنه سيكسر عزيمتنا".

وأردف: "هذا الإجرام لن يزيدنا قوة وإصراراً على القتال، وهو يحاول استرجاع معنوياته من خلال القتل، مبيناً أن الساعات القادمة ستكشف هذا الوهم، مشيرًا إلى أنّ عملية طوفان الأقصى كشفت ضعف العدو وأصابته بالهستيريا والشلل".