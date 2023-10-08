الاحتلال الإسرائيلي يقطع إمدادات الكهرباء والوقود عن قطاع غزة

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها ستشن هجمات ضد حركة حماس في رد على العملية واسعة النطاق التي شنتها الحركة التي تحكم قطاع غزة.

وأقر المجلس الأمني الإسرائيلي خطوات من أجل "تدمير القدرات العسكرية والحكومية" لحركة حماس، وفقا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد.

وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل ستوقف إمدادات الكهرباء والوقود والبضائع إلى غزة.

وكتب نتنياهو عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن إسرائيل "تشرع في حرب طويلة وصعبة".

وذكر في منشوره: "فرضت الحرب علينا بسبب هجوم دموي من حماس".

وتابع: "انطلقت العملية العسكرية وستستمر دون تحفظ ودون هوادة-حتى يتم تحقيق الأهداف".

وأضاف "سنعيد الأمن لمواطني إسرائيل وسننتصر".

وذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية أن إسرائيليين اثنين كانا محتجزين كرهائن في مستوطنة أوفاكيم تم إنقاذهما وقتل خاطفو الرهائن كما أصيب ثلاثة جنود إسرائيليون.

وذكرت الإذاعة أيضا أن القوات الإسرائيلية تمكنت من استهداف 10 أشخاص يشتبه في انتمائهم لحركة حماس كانوا يسيطرون على مركز للشرطة في مدينة سديروت التي تقع على حدود قطاع غزة.

وقال فريق زاكا للاستجابة للطوارئ في إسرائيل إن ما لا يقل عن 300 شخص قتلوا في الدولة اليهودية بعد الهجمات الكبيرة التي شنتها حماس، وأصيب أكثر من 1590 شخصا حتى مساء يوم السبت.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 313 فلسطينيا استشهدوا وأصيب حوالي 1990 آخرين في أعقاب الضربات الانتقامية التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.